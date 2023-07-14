Российский ученый ответил на вопрос о марсианской жизни

Найденные марсоходом NASA Perseverance следы органических соединений в марсианском кратере Езеро не являются обязательным доказательством существования жизни на Красной планете — хотя теоретически она возможна, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Кораблёв.

Органические соединения на Марсе обнаруживаются уже не в первый раз, подчеркнул ученый. Их находка больше говорит о том, что на протяжении продолжительного промежутка времени на планете были необходимые условия для её возникновения. Зачастую органика образуется в результате самых простых химических реакций, указал Кораблев.

Среди гипотетически возможных форм жизни на Марсе специалист в области исследования планет выделил микроорганизмы, которые находились ниже глубины проникновения космических лучей в грунт планеты. Возникнув миллиард лет назад, они могли сохраниться и до настоящего времени.