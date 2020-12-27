Российский ученый предрек мощные землетрясения по всей Земле

Информацией о своем прогнозе ученый поделился с изданием URA.RU. Боков рассказал, что все землетрясения являются тектоническими процессами с участием влияния атмосферы на земную кору. Причем, атмосфера способна прогнуть почву до 40 см в месте разлома тектонических плит. Поэтому воздействие циркуляции атмосферы, в этом вопросе, сложно недооценить.

Ученый сообщил, что существует две основные формы циркуляции атмосферы. Одна из них связана с Азорским антициклоном, а вторая - с Сибирским.

”И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции. И они еще будут примерно десятилетия два преобладать, и это будет приводить к достаточно мощным землетрясениям на всем земном шаре”, — предрек ученый.