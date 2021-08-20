Российский ученый рассказал, как из Марса сделать вторую Землю

Так, по словам ученого, наиболее эффективным способом разогреть и наполнить атмосферу Марса летучими веществами является сброс на планету астероида. А повлиять на его магнитное поле можно путем электромагнита.

Авдеев отметил, что самый лучший способ превратить Марс во вторую Землю был озвучен главой The Mars Society Робертом Зубриным. Последний сообщил, что для этого следует сбросить на Марс сразу несколько астероидов группы Кентавр, расположенных около орбит Юпитера и Нептуна.

“У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ”, — рассказал ученый.

Специалисты подсчитали, что для того, чтобы поменять путь движения астероида длиной 2,5 километра, направив его в сторону Марса, потребуется четыре ядерных двигателя и несколько десятков лет.