Российский учёные создадут ИВЛ с искусственным интеллектом

Российский учёные создадут ИВЛ с искусственным интеллектомЗвучит как по-настоящему важная инновация
Российская компания «Хирана+» начала разработку инновационного аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с использованием искусственного интеллекта.
О необычном проекте рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Разработка проводится в сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» по заказу Росатома.
Сообщается, что новинка сможет автоматически подбирать оптимальные параметры вентиляции лёгких, учитывая текущее состояние пациента.
Создатели аппарата считают, что точный мониторинг и анализ различных показателей, а также интерпретация данных в режиме реального времени, значительно повысят эффективность лечения и шансы на выживание тяжелобольных.
Отметим, что на сегодняшний день традиционные аппараты ИВЛ не обладают возможностью автоматического подбора параметров вентиляции в зависимости от состояния пациента. Данная настройка требует значительных усилий со стороны медицинского персонала.