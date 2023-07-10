Наука и технологии
07:08, 10 июля 2023
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Российский учёные создадут ИВЛ с искусственным интеллектом

Звучит как по-настоящему важная инновация

Российская компания «Хирана+» начала разработку инновационного аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с использованием искусственного интеллекта.

О необычном проекте рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Разработка проводится в сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» по заказу Росатома.

Сообщается, что новинка сможет автоматически подбирать оптимальные параметры вентиляции лёгких, учитывая текущее состояние пациента.

Создатели аппарата считают, что точный мониторинг и анализ различных показателей, а также интерпретация данных в режиме реального времени, значительно повысят эффективность лечения и шансы на выживание тяжелобольных.

Отметим, что на сегодняшний день традиционные аппараты ИВЛ не обладают возможностью автоматического подбора параметров вентиляции в зависимости от состояния пациента. Данная настройка требует значительных усилий со стороны медицинского персонала.

Источник:Mos.ru
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