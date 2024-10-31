Российский учёный нашёл ошибку в переводе первого закона Ньютона с латыни

Доцент переводческого факультета МГЛУ Алексей Гришин считает, что первый закон Ньютона стоило бы перевести иначе, чем это было сделано ещё в XVII веке. Он предложил свою версию перевода с латыни на русский язык, которая, по его мнению, лучше отражает исходный смысл. Гришин подчеркнул, что оригинальная формулировка Ньютона на латыни содержит важное слово quatenus — «постольку, поскольку», а его смысл утратился в привычном «если».

Эту точку зрения он разделяет с американским учёным Дэниелом Хуком, профессором философии Политехнического университета Виргинии. По мнению Хука, традиционное слово «если» в переводе недостаточно строго передаёт идею Ньютона, изначально написанную на латыни. Гришин согласился, что перевод с более чётким ограничительным значением действительно более корректен: тело остаётся в покое или движется равномерно только «постольку, поскольку» не испытывает внешних воздействий.

Своё увлечение историей науки Гришин объясняет интересом к философии античности. Он упомянул, что стоики в Древней Греции почти вплотную подошли к открытию законов инерции и гравитации, а в 2019 году он защитил диссертацию, посвящённую их учениям.