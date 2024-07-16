Российский учёный назвал минусы «подземной» базы на Луне

Учёные из США и Италии обнаружили пещеру под поверхностью Луны, которая может стать потенциальной базой для космических миссий. Она находится в Море Спокойствия и достигается через яму шириной около 45 метров и длиной 77 метров, расположенную на глубине примерно 150 метров. Эта находка вызвала интерес учёных, однако она имеет и свои сложности.

Руководитель ИКИ РАН Максим Литвак отметил, что спуск в такую пещеру представляет значительные трудности. Необходимо преодолеть более 100 метров вниз, что даже на Земле для скалолазов оказалось бы сложным. Для космонавтов спуск в таких условиях требует особого оборудования, включая специализированные краны и лебёдки.

Кроме того, учёные выделяют недостаток ресурсов в такой пещере. Отсутствие воды, необходимой для питья, добычи кислорода и водорода в качестве топлива, делает её менее привлекательной для долгосрочных космических миссий. Тем не менее, плюсы использования такой пещеры включают стабильную температуру около нуля градусов и защиту от радиации, что делает её потенциально безопасным местом для исследований на Луне.