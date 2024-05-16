Российский учёный предложил запустить спутник для прогноза магнитных бурь

Запуск коронографа на орбиту Земли поможет улучшить прогнозирование магнитных бурь. Так считает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН и профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его мнению, такой прибор позволит отслеживать плазменные облака, летящие от Солнца, с наилучшей точки.

Недавно учёные зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце с 2017 года, что привело к сильной магнитной буре на Земле. Ночью 11 мая эта буря достигла экстремального уровня. Язев отметил, что нынешние прогнозы геомагнитной активности, вызванной солнечными вспышками, часто неточны. Мировое сообщество зависит от данных единственной космической обсерватории SOHO, которой скоро исполнится 30 лет, а одна из её трёх коронографов уже давно не работает.

Солнечная обсерватория SOHO была создана Европейским космическим агентством и НАСА и запущена в 1995 году. Она находится в 1,5 миллионах километров от Земли и оснащена коронографами, которые позволяют наблюдать слабые объекты рядом с Солнцем. Язев пояснил, что данные с коронографа сложно интерпретировать, и предложил запустить аналогичный аппарат на орбиту Земли, чтобы улучшить точность прогнозов магнитных бурь, наблюдая выбросы с двух точек.