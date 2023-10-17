Российский учёный придумал, как упростить перелёты между РОС и лунной базой

Магистр Московского авиационного института, Егор Мишин, представил проект лунной транспортной платформы (ЛТП), которая позволит перемещать грузы между Российской орбитальной станцией (РОС) и лунной базой. Этот аппарат способен перевозить до 10 тонн полезных грузов на Луну и возвращать с неё до 5 тонн ресурсов и результатов исследований. Планируется, что ЛТП будет следовать между орбитой РОС и лунной базой.

Разработанный аппарат представляет собой глубокую модернизацию разгонного блока ДМ, который получил увеличенные баки и солнечные панели. Дополнительные стыковочные узлы позволяют перекачивать топливо в основные баки, и на аппарате установлены двигатели ориентации. Этот проект открывает новые перспективы для лунных исследований и ресурсной транспортировки.