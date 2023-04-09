Российский учёный раскритиковал немецких коллег за «неверное» исследование пользы холода для здоровья

К такому выводу пришли учёные из Кёльнского университета, заявившие, что умеренное понижение температуры тела полезно для качества и продолжительности жизни как хладнокровных, так и теплокровных организмов, к которым относится и человек. При этом исследование проводилось на круглых червях Caenorhabditis elegans.

Конев критически оценил результаты исследования в силу того, что понижение температуры тела не может способствовать здоровью, так как «ферментативные системы работают при температуре 36,6 градусов», а понижение температуры приведёт к дисбалансу в работе органов. К тому же эксперт не видит пользы в проведении такого исследования на червях.