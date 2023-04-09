Российский учёный раскритиковал немецких коллег за «неверное» исследование пользы холода для здоровья

Российский учёный раскритиковал немецких коллег за «неверное» исследование пользы холода для здоровьяИ назвал их грантоедами
Врач-гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев раскритиковал немецких учёных за «грантоедство» — странное, по его мнению, исследование якобы пользы умеренного снижения температуры тела для увеличения продолжительности жизни.
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К такому выводу пришли учёные из Кёльнского университета, заявившие, что умеренное понижение температуры тела полезно для качества и продолжительности жизни как хладнокровных, так и теплокровных организмов, к которым относится и человек. При этом исследование проводилось на круглых червях Caenorhabditis elegans.
Конев критически оценил результаты исследования в силу того, что понижение температуры тела не может способствовать здоровью, так как «ферментативные системы работают при температуре 36,6 градусов», а понижение температуры приведёт к дисбалансу в работе органов. К тому же эксперт не видит пользы в проведении такого исследования на червях.
Учёные опять проводили эксперимент на червях, ну и какая нам разница, что они дольше прожили при холоде? Сам подход, мягко говоря, неверен. Вся западная наука работает на грантах, чтобы выжить. Грантоеды – так я их называю.
Все наши ферментативные системы работают при температуре 36,6 градусов. Любое понижение температуры вызовет дисбаланс в работе органов. Люди, живущие на севере, а у нас таковой 4/5 территории, не живут дольше. В Новосибирске проводили исследования влияния климата на человека. Мигранты, приехавшие туда из более теплых областей, чувствовали там себя гораздо хуже, жили меньше, чем постоянные жители. Что касается закаливания, то процедура не понижает температуру тела.
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