Российский учёный рассказал, как далеко мы ушли от древних людей

Вопрос о том, насколько современные люди умнее своих предков, имеет несколько аспектов. Первый аспект — что мы считаем под «умнее». Сегодняшние люди способны на многое, но сколько из нас, например, могут выжить в дикой природе, создать примитивные инструменты или развести огонь?

Второй аспект — кто считается «древними людьми». Если мы начнём с Homo habilis, живших 2-1.5 миллиона лет назад, то разница между нами и ними очевидна. Они использовали очень примитивные орудия и не имели развитой социальной организации. Однако, если мы сравниваемся с Homo sapiens или Homo neanderthalensis, то ответ становится менее однозначным.

Третий аспект связан с изменениями в нашем мозге. Разные части мозга развивались по-разному. Например, лобная доля мозга, ответственная за мышление, быстро менялась. Вторым по скорости изменений является теменная доля, которая отвечает за осязание и координацию движений. Затылочная доля, отвечающая за зрение, менялась меньше всего.

И, наконец, сравнивая современных людей с людьми Верхнего палеолита, жившими 40-10 тысяч лет назад, стоит отметить, что их знания и навыки были впечатляющими. Они были универсалами, способными на множество разных задач. Сегодня мир становится более специализированным, и это не всегда означает, что мы становимся умнее. Это вызывает размышления о будущем человечества и о том, какие навыки и знания мы утрачиваем.