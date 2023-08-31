Российский учёный рассказал, как можно обнаружить землетрясение

На данный момент, ни одна страна в мире не обладает способностью предсказать разрушительные землетрясения в течение нескольких дней, даже при наличии более чем 600 признаков подземных толчков. Об этом рассказал Геннадий Нигметов из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Нигметов подчеркнул, что не существует технологий, которые позволили бы прогнозировать точное время, мощность и место землетрясения. Однако научные исследования в данной области активно проводятся. В настоящее время возможно более или менее точно предсказывать сейсмические события в среднесрочной и долгосрочной перспективе, лишь для стабильно сейсмоопасных регионов.

Существует несколько случаев, когда удалось краткосрочно предсказать сильные землетрясения. Один из них произошёл в Китае в 1975 году, когда благодаря предварительному оповещению люди были эвакуированы заранее. Нигметов отметил, что хотя есть более 600 видов предвестников, не всегда они проявляются перед землетрясением, и обнаружение одного из них не гарантирует надёжный прогноз.

Для прогнозирования сейсмической активности и определения опасности подготовки к землетрясениям необходим постоянный мониторинг с использованием компьютерных программ для анализа данных. Все краткосрочные прогнозы должны проходить экспертизу, чтобы обеспечить точность и надёжность информации.