Российский учёный рассказал, как заранее защититься от смертельных эпидемий

Надо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны. Например, чума и псевдотуберкулез. Псевдотуберкулез — это не туберкулез, а это ближайший родственник чумы, и он дает очень небольшие клинические осложнения, хотя безумно похож по своей генетической структуре на чуму. В качестве рекомендации на будущее я бы очень внимательно относился к этому возбудителю. Не дай бог, он начнет эволюционировать… Надо иметь вакцины наготове, производителей, которые могут в большом масштабе делать их, средства диагностики и специфическое лечение.



