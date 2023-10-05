Российский учёный рассказал, какое российское открытие может получить «Нобелевку»

Российские учёные считают, что они, вероятно, смогли обнаружить новое состояние вещества. Дмитрий Иванов, глава лаборатории инженерного материаловедения, рассказал об интересных свойствах полимерных материалов. Он привёл пример с полимерным шариком, который, когда его бросают, отскакивает, но если положить на стол, то со временем размазывается и образует пятно. Это уникальное свойство, которое не наблюдается у других материалов.

Этот феномен считается новым состоянием вещества, и физики из разных стран обсуждают его. Дмитрий Иванов также подчеркнул, что сейчас полимерная наука переживает новый этап развития. Учёные создают более сложные структуры полимеров с молекулярными ворсинками разной длины и разными блоками. Это усложнение структуры открывает новые уникальные свойства, которые недоступны для более простых материалов.