Российский учёный рассказал о самом маленьком и самом крупном вирусах на планете

Гепатит B — это самый маленький вирус, который может заразить человека. Его генетический материал, называемый геномом, состоит из всего 3200 частей, как объяснил известный вирусолог Сергей Нетесов.

Сравнивая с другими вирусами, Нетесов отмечает, что самые крупные вирусы, такие как пандоравирус и мимивирус, имеют гораздо больший геном, однако они не представляют опасности для человека, так как обитают в амёбах. Среди вирусов, которые воздействуют на человека, вирусы герпеса имеют самый крупный геном, состоящий примерно из 250 тысяч частей.

Например, геномы пандоравирусов могут достигать 2,5 миллионов частей. Это сопоставимо с размерами генома кишечной палочки (E. coli), которая является бактерией. Таким образом, генетический материал этих крупных вирусов сопоставим по размеру с геномами самых простых бактерий.