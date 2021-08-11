Российский учёный рассказал о состоянии беременных после прививки от коронавируса

Эксперт отметил, что речь идёт о препарате «Спутник V», который применяют для вакцинации беременных. Он подчеркнул, что «вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребёнку».

По словам Гинцбурга, никаких побочных эффектов после получения вакцины у беременных нет. Его слова подтверждают обновлённые методическое рекомендации Минздрава о вакцинации взрослого населения от COVID-19 с учётом применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.