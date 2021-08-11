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Российский учёный рассказал о состоянии беременных после прививки от коронавируса

Которых прививают препаратом «Спутник V»
Вакцинация от коронавируса беременных женщин ничем не угрожает ни им, ни их будущим детям. Об этом сообщил глава центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российский учёный рассказал о состоянии беременных после прививки от коронавируса

Эксперт отметил, что речь идёт о препарате «Спутник V», который применяют для вакцинации беременных. Он подчеркнул, что «вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребёнку».

По словам Гинцбурга, никаких побочных эффектов после получения вакцины у беременных нет. Его слова подтверждают обновлённые методическое рекомендации Минздрава о вакцинации взрослого населения от COVID-19 с учётом применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.