Российский учёный рассказал, почему важно найти гармонию с ИИ

Академик Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики, подчеркнул важность гармоничного взаимодействия естественного и искусственного интеллекта. В ходе открытия первой Всероссийской школы по искусственному интеллекту в Сарове, он выразил уверенность в активном участии молодого поколения в этом процессе.

Сергеев подчеркнул, что многое из того, что мы видим в работе нашего мозга, может быть внедрено в систему искусственного интеллекта. Это направление сейчас является ключевым в Национальном центре физики и математики, где уже уделяется значительное внимание исследованиям в этой области.

Академик подчеркнул важность правильного взаимодействия естественного и искусственного интеллекта для гармоничного развития. Он также добавил, что нет иного будущего, и поэтому важно развивать этот область. Национальный центр физики и математики в Сарове, созданный по поручению президента РФ, станет флагманским проектом в области науки и технологий, способствуя развитию интеграции естественного и искусственного интеллекта.