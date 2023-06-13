Российский учёный рассказывает о науке, стоящей за постройкой «умного» города

«Умный город» — это город, в котором информационно-коммуникационные технологии управляют городской средой. Они могут контролировать различные аспекты городской жизни, такие как транспорт, коммунальные системы, энерго- и водоснабжение, школы, больницы и т. д.

Технические системы умного города состоят из четырёх элементов. Первый элемент — это системы, которые получают информацию из окружающей среды, такие как видеокамеры, датчики, счётчики. Они могут собирать информацию о состоянии зданий, дорог, пешеходных потоках или качестве воздуха.

Второй элемент — это телекоммуникационная инфраструктура, которая позволяет передавать информацию от датчиков к вычислительным центрам, где происходит анализ данных. Третий элемент — это сами вычислительные центры, где информация хранится и анализируется. Четвёртый элемент — это городские устройства, к которым могут передаваться команды из центров, хотя это не обязательно.

Первые эксперименты с умными системами в городах начались в конце 2000-х годов. Компания IBM стала заниматься исследованиями в рамках программы «Smarter Cities» в 2008 году, а через год к ним присоединился американский холдинг Cisco с экспериментом «Connected Urban Development». В последующие годы в рамках этих программ были реализованы несколько крупных проектов, таких как оптимизация движения контейнеров в порту Гамбурга и внедрение новых систем регулирования дорожного движения в Амстердаме, Сан-Франциско и Сеуле.