Российский учёный считает «новинку» МИСИС копией технологии 80-х

Фрактальные закономерности в сейсмической активности, которые позволяют предсказывать сильные землетрясения за полгода, были подтверждены учёными из НИТУ МИСИС. Тем не менее, это не считается новым открытием в области сейсмологии, так как такой фрактальный характер известен уже давно.

Эти результаты вызвали обсуждения в научном сообществе. Алексей Завьялов, специалист из Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, подчеркнул, что без публикации статьи в научном журнале сложно оценить, насколько прогностическая ценность данной работы. Он отметил, что свойства фрактальности в сейсмической активности были изучены давно, и даже он сам и его коллеги ранее использовали их в исследованиях.

Учёный также подчеркнул, что в статье нет конкретных результатов исследования, что делает оценку его прогностической ценности затруднительной. Он предложил учёным из НИТУ МИСИС опубликовать свои данные и результаты в одном из ведущих геофизических журналов России, чтобы научное сообщество могло оценить их работу на практике.