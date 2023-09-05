Российский учёный сравнил работу мозга человека с работой нескольких министерств

Связи между нейронами в мозгу работают подобно министерствам и их связям в государстве, как объяснил Вадим Ушаков, научный сотрудник из МГУ и Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии. Он сравнил это с концепцией «rich-club», что означает, что некоторые нейроны имеют богатые связи, подобно влиятельным министерствам, которые быстро принимают решения в своей отрасли.

Такая организация мозга позволяет эффективному согласованию работы различных областей. Однако некоторые участки мозга могут быть менее согласованными и не подчиняться этой системе, что может привести к распаду сознания.

Исследование нейронных связей и их влияния на функционирование мозга помогает нам лучше понять, как работает наш орган и какие факторы могут повлиять на его функцию.