Российский учёный указал на возможные проблемы нейтринного телескопа

В Южно-Китайском море ведётся строительство Trident, самого большого в мире нейтринного телескопа. Этот проект может значительно продвинуть нас в понимании нейтрино, гравитационных аномалий и, возможно, тёмной материи. Но его создание и эксплуатация сталкиваются с трудностями, как пояснил Александр Болоздыня из НИЯУ МИФИ.

Trident откроет новые горизонты для китайских исследователей, предоставив им уникальную возможность изучения космических явлений. Этот телескоп будет беспрецедентно большим по размерам, глубине размещения и массе воды внутри детектора. Его уникальные параметры позволят нам лучше понять космические лучи, их происхождение, характеристики гравитационных аномалий и возможные признаки тёмной материи.

Однако строительство такого телескопа в открытом море представляет свои вызовы, включая сложности с монтажом научной аппаратуры без твёрдой опоры и влиянием морского планктона и светящихся микроорганизмов. Кроме того, телескоп включает в себя множество цепей и оптических модулей, которые должны быть установлены на большой глубине под водой. Но для обслуживания Trident будут задействованы подводные роботы, что облегчит его эксплуатацию.