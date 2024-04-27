Российский учёный улучшил конструкцию газоочистительного оборудования

Учёный из Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), в Хабаровске улучшил циклон для очистки газов. Теперь он может ловить мелкие частицы пыли, сажи и золы, делая процесс газоочистки более эффективным на 15-20%.

Доктор технических наук и профессор ТОГУ, Виктор Катин, объяснил, что текущие циклоны очищают газы только на 70%, пропуская мелкодисперсные частицы. Новая конструкция циклона представляет собой конфузор с шероховатой поверхностью, что позволяет задерживать даже мелкие частицы.

Учёные отмечают, что разработка безотходных методов производства становится всё более актуальной в свете мировых проблем с загрязнением воздуха. Конструкция циклона позволяет эффективно извлекать частицы пыли, сажи и золы из газового потока, что может существенно снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить качество воздуха.