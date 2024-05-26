Российский учёный усомнился в обитаемости свежеоткрытой планеты

На планете Gliese 12 b, только что открытой учёными, жизнь маловероятна, утверждает глава Института космических исследований РАН, Анатолий Петрукович. По его словам, планета находится в зоне Златовласки, где, возможно, могут быть благоприятные условия для жизни.

Несмотря на то, что Gliese 12 b похожа по размеру на Землю и находится от неё на 40 световых лет, для учёных есть сомнения в её пригодности для жизни. Петрукович отмечает, что радиация на планете может быть слишком сильной из-за её близкого расположения к звезде.

Старший научный сотрудник Михаил Никитин добавил, что хотя планета получает примерно столько же тепла, сколько Земля, данных пока недостаточно, чтобы сделать вывод о возможности жизни. Наблюдения на мощных телескопах могут помочь определить состав её атмосферы и, возможно, наличие живых организмов.