Российский учёный завершит разработку устройства для лечения мозга в 2025 году

Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого работает над созданием устройства, которое поможет в реабилитации пациентов с травмами головного мозга. Как сообщает пресс-служба университета, разработка должна быть завершена в 2025 году, а за проектом стоит магистрант Артём Франчук. Он сосредоточился на изучении низкочастотных волн мозговой активности, чтобы создать эффективное реабилитационное устройство.

Артём Франчук рассказал, что его система будет распознавать мозговые волны с помощью аппарата электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он отмечает, что уже провёл эксперименты на себе, чтобы протестировать работу датчика. Разработка включает в себя создание как «бэкенд», так и «фронтэнд» компонентов, а также модуля аналитики, который будет оценивать ответы пациентов и сигналы с датчиков для прогнозирования их восстановления.

Устройство будет доступно для использования на дому, что позволит пациентам самостоятельно проходить реабилитацию. Все данные о состоянии пациента будут автоматически отправляться врачу, что сделает процесс контроля более удобным и эффективным.