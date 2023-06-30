Российский ускоритель частиц отправят чистить воду в Амазонке

Промышленный ускоритель, созданный в Институте ядерной физики в Новосибирске, был отправлен в Бразилию для использования на реке Амазонке и других реках с целью улучшения экологической ситуации. Эта информация была подтверждена пресс-службой института.

Сотрудники Института ядерной физики совместно с партнёрами из Южной Кореи разработали мобильный промышленный ускоритель и доставили его в Институт энергетических и ядерных исследований в Бразилии. Этот ускоритель будет использоваться для очистки воды в местных реках, стерилизации медицинского оборудования и фармацевтических продуктов, а также для модификации проводниковых приборов.

Отправленный в Бразилию аппарат представляет собой мобильную версию ускорителя серии ЭЛВ с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА. Он удобен для использования вне лабораторных условий.

Ускорители серии ЭЛВ были разработаны в Новосибирске ещё в 1970 году и применяются для радиационной обработки различных материалов и продуктов, включая провода, медицинские изделия и фармацевтические препараты. Они компактны и просты в использовании. Эти ускорители находят применение в разных странах, включая США, Японию, Корею, Китай, Малайзию, Индию, Италию, Германию, Чехию и Польшу.

Река Амазонка является самой длинной и водородной рекой в мире с огромной площадью бассейна — более 7 миллионов квадратных километров. Многие реки, входящие в бассейн Амазонки, загрязнены промышленными и бытовыми отходами.