Российский вакцинолог рассказал о пределах эффективности вакцин от коронавируса

Важным фактором в оценке эффективности вакцин является их эпидемиологическая эффективность — различие в заболеваемости и протекании заболевания среди привитых и непривитых. Эксперт подчеркнул этот момент. Так же Костинов уточнил, что эпидемиологическая эффективность всегда в процентном отношении ниже иммунологической — на 5-10%. Поэтому, по словам специалиста, когда речь среди людей, далёких от науки, заходит о том, что эффективность вакцин упала на 49% и больше на фоне дельта-штамма коронавируса, это ни о чём не говорит.

По словам Костинова, на 100% от коронавируса не может защитить ни одна существующая вакцина, но это говорит не об их бесполезности, а о том, что у каждого человека есть особенности генотипа и иммунного статуса. Если он слабый, то никакая вакцина не обеспечит полной защиты, потому что организм просто не будет отвечать на неё. Именно поэтому эксперт отметил важность понимания основных критериев эффективности вакцин — иммунологической и эпидемиологической.

При этом Костинов подчеркнул, что вакцинироваться необходимо, если нет прямых противопоказаний. На практике, даже если вакцинированный человек заболеет, то протекать заболевание будет легче и безопаснее по сравнению с невакцинированными.

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