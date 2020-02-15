Российский вертолет оснастят крылатой ракетой с повышенной дальностью

”Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты "изделие 305". Эта вертолетная крылатая ракета может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 км”, — рассказал неназванный собеседник ТАСС.

Также информатор рассказал, что Ка-52М планируется оснастить более совершенным прицельно-навигационным комплексом вместе с новой кабинной авионикой. Стоит отметить, что в самом холдинге "Вертолеты России" на данный момент отказались как-либо комментировать информацию, полученную от источника информационного агентства.