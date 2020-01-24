Наука и технологии
Сегодня 14:21
Российский вертолет первым в мире получит систему высокоскоростной связи в воздухе
Разработкой технологии занимается отечественная компания РТИ
Как стало известно, российские специалисты оснастят отечественный разведывательно-ударные вертолет Ка-52 “Аллигатор” новейшей системой широкополосной связи, благодаря которой летательный аппарат будет иметь возможность передавать большие объемы информации на высокой скорости.
”Мы ведем разработки системы широкополосной связи для вертолетов. Она устанавливается на вертолет Ка-52 в качестве системы связи. Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях. Также данный комплекс связи устанавливается на вертолеты в экспортном исполнении”, — рассказал генеральный директор компании РТИ, занимающейся разработкой данной системы, Павел Лаптаев.
Напомним, что Ка-52 “Аллигатор” представляет из себя новейшую разработку военных инженеров в области боевых вертолетов. Устройство создано на базе Ка-50 “Черная акула” еще в конце 2000-х годов, а в войска поступило лишь в 2011 году.