Российский вертолет первым в мире получит систему высокоскоростной связи в воздухе

”Мы ведем разработки системы широкополосной связи для вертолетов. Она устанавливается на вертолет Ка-52 в качестве системы связи. Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях. Также данный комплекс связи устанавливается на вертолеты в экспортном исполнении”, — рассказал генеральный директор компании РТИ, занимающейся разработкой данной системы, Павел Лаптаев.

Напомним, что Ка-52 “Аллигатор” представляет из себя новейшую разработку военных инженеров в области боевых вертолетов. Устройство создано на базе Ка-50 “Черная акула” еще в конце 2000-х годов, а в войска поступило лишь в 2011 году.