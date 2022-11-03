Российский вертолёт Ка-52 получил систему контроля состояния конструкций

Системой оснастили модернизированные вертолёты Ка-52М. Затем её будут устанавливать на перспективные военные самолёты.

По словам Львова, когда работа «Хрусталь» была закончена, ей заинтересовалось Минобороны. Руководитель подчеркнул, что предоставленная с вертолётов Ка-52М информация даёт данные о работоспособности элементов конструкции и машины в целом.

«Мы сделали систему для лопастей на летающей лаборатории вертолёта Ми-24. Затем сделали уже системы более продвинутого поколения для композитных конструкций крыла перспективного военного самолёта. В настоящее время мы уже завершили государственные испытания системы, являющейся составной частью вертолёта типа Ка-52М. В данный момент система серийно поставляется и устанавливается на всех модернизированных машинах, входит в базовую комплектацию», — отметил Львов.