Российский видеохостинг Rutube заблокирован в AppStore

Опубликовано 18 июня 2024, 18:58
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Российский видеохостинг Rutube заблокирован в AppStoreСотрудники компании работают над решением этой проблемы
В AppStore заблокировали приложения российского видеохостинга Rutube
Видеохостинг Rutube сообщил, что их приложение временно заблокировано в AppStore. Пресс-служба сервиса заверила, что они работают над решением этой проблемы. Приложение Rutube остаётся доступным в GooglePlay.
Все остальные функции сервиса работают в обычном режиме. Однако, при поиске в AppStore приложение не отображается.
В августе 2022 года Apple потребовала от Rutube удалить материалы российских государственных СМИ или ограничить доступ к приложению только для пользователей из России. Rutube ответил, что их приложение уже доступно только в России, Казахстане и Белоруссии.
Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов
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