Российский видеохостинг Rutube заблокирован в AppStore

Видеохостинг Rutube сообщил, что их приложение временно заблокировано в AppStore. Пресс-служба сервиса заверила, что они работают над решением этой проблемы. Приложение Rutube остаётся доступным в GooglePlay.

Все остальные функции сервиса работают в обычном режиме. Однако, при поиске в AppStore приложение не отображается.

В августе 2022 года Apple потребовала от Rutube удалить материалы российских государственных СМИ или ограничить доступ к приложению только для пользователей из России. Rutube ответил, что их приложение уже доступно только в России, Казахстане и Белоруссии.