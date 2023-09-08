Российский вирусолог назвал самые полезные вирусы

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о двух видов вирусов, которые могут оказать положительное воздействие на человечество. Первый из них — бактериофаги, это вирусы, которые атакуют бактерии и могут быть использованы человеком для борьбы с бактериальными инфекциями. Эти вирусы, возможно, развились как естественные противники бактерий и могут помочь в борьбе с лекарственно устойчивыми бактериями.

Бактериофаги могут стать важным средством борьбы с инфекциями, так как они могут быть более эффективными и доступными, чем некоторые антибиотики. Это особенно важно, учитывая увеличивающуюся устойчивость бактерий к лекарствам.

Кроме того, существуют вирусы-симбионты, которые могут влиять на поведение организмов. Например, некоторые исследования показывают, что вирус клещевого энцефалита может увеличивать активность инфицированных клещей, что может иметь эволюционные преимущества. У человека также есть подобные вирусы, и, хотя они не вызывают болезни, их роль и значение пока остаются неясными.