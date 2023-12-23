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Наука и технологии
00:01, 23 декабря 2023
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Российский ВМФ получит три новые подлодки проекта «Борей-А»

В рамках госпрограммы вооружения

Михаил Будниченко, генеральный директор Северного машиностроительного предприятия «Севмаш», входящего в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), рассказал о передаче ВМФ трёх новейших атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А» в ближайшие годы.

Подводные ракетоносцы будут переданы в рамках государственной программы вооружения ВМФ. Сейчас предприятие строит и 5 атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», а также подводный крейсер «Архангельск».

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — рассказал глава «Севмаш».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Подводная лодка
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#военный флот
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