00:01, 23 декабря 2023
1 мин.
Российский ВМФ получит три новые подлодки проекта «Борей-А»В рамках госпрограммы вооружения
Михаил Будниченко, генеральный директор Северного машиностроительного предприятия «Севмаш», входящего в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), рассказал о передаче ВМФ трёх новейших атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А» в ближайшие годы.
Подводные ракетоносцы будут переданы в рамках государственной программы вооружения ВМФ. Сейчас предприятие строит и 5 атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», а также подводный крейсер «Архангельск».
«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — рассказал глава «Севмаш».
Новости партнеров
Новости партнеров