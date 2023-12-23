Российский ВМФ получит три новые подлодки проекта «Борей-А»

Подводные ракетоносцы будут переданы в рамках государственной программы вооружения ВМФ. Сейчас предприятие строит и 5 атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», а также подводный крейсер «Архангельск».

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — рассказал глава «Севмаш».