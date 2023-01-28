Российский военный назвал слабые места в броне немецких, британских и американских танков

Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит компановку надо как-то балансировать. А что нужно в первую очередь прикрыть бронёй? Желательно, боевой отсек, где сидит экипаж. Это башня, боекомплект и механик-водитель. Вот и получается, что прикрывается лоб, по мере сил борта башни и борта корпуса.



