Российский военный прибор будет обнаруживать водолазов у подводных лодок в автоматическом режиме

По словам гендиректора предприятия Михаила Кеттуева, малые морские объекты, такие как человек или дельфин, могут быть обнаружены за 500 метров. Более крупные, в том числе специализированные субмарины с двумя-тремя специалистами на борту, могут быть обнаружены на расстоянии до 1000 метов. Как отметил Кеттуев, «Маяк-2014» — небольшое устройство, которое можно погружать на глубину от 2 до 50 метров, На него могут быть установлены 2 или 4 антенны — для линейного или кругового мониторинга.

Устройство является автономным — само передаёт оператору информацию в случае обнаружения пловца или предмета. «Маяк-2014» может работать на расстоянии до 10 км от устройства обработки информации. «Мы предлагаем комплекс технических средств охраны морских и береговых объектов, который может размещаться в контейнере либо перемещаться. В его состав входят две береговые радиолокационные станции — одна сантиметрового диапазона, другая — миллиметрового диапазона и телевизионный оптический канал. Эти каналы позволяют контролировать надводную обстановку», — отметил Михаил Кеттуев.