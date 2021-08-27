Российский военный прибор будет обнаруживать водолазов у подводных лодок в автоматическом режиме

Российский военный прибор будет обнаруживать водолазов у подводных лодок в автоматическом режимеИ делать это может на большом удалении от станции принятия информации
По словам гендиректора предприятия Михаила Кеттуева, малые морские объекты, такие как человек или дельфин, могут быть обнаружены за 500 метров. Более крупные, в том числе специализированные субмарины с двумя-тремя специалистами на борту, могут быть обнаружены на расстоянии до 1000 метов. Как отметил Кеттуев, «Маяк-2014» — небольшое устройство, которое можно погружать на глубину от 2 до 50 метров, На него могут быть установлены 2 или 4 антенны — для линейного или кругового мониторинга.
Устройство является автономным — само передаёт оператору информацию в случае обнаружения пловца или предмета. «Маяк-2014» может работать на расстоянии до 10 км от устройства обработки информации. «Мы предлагаем комплекс технических средств охраны морских и береговых объектов, который может размещаться в контейнере либо перемещаться. В его состав входят две береговые радиолокационные станции — одна сантиметрового диапазона, другая — миллиметрового диапазона и телевизионный оптический канал. Эти каналы позволяют контролировать надводную обстановку», — отметил Михаил Кеттуев.