Российский военный раскрыл особенности новейшей крылатой ракеты для истребителя Су-57

Российский военный раскрыл особенности новейшей крылатой ракеты для истребителя Су-57Между прочим, очень важный компонент боевого самолета
Российский военный эксперт и директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, поделился подробностями о новейшей крылатой ракете большой дальности, предназначенной для истребителя Су-57.
Эта ракета разработана с целью противодействия силам противовоздушной обороны противника.
Кнутов объяснил, что новая ракета имеет современную форму и изготовлена из передовых материалов, что позволяет ей легко размещаться внутри самолета и на его крыльях.
Ракета способна развивать скорость до 900 километров в час и летать на высоте от 30 до 50 метров, что делает ее эффективным средством для поражения целей на большой дальности, не входя в зону действия ПВО противника.
Эксперт подчеркнул, что новые ракеты значительно повышают «живучесть» истребителя Су-57, позволяя ему эффективно выводить из строя системы вражеские ПВО и тем самым расчищать путь для дальнейших ударов.
Это становится возможным благодаря уменьшению габаритов боеприпаса и использованию нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.