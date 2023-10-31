Российский военный раскрыл особенности новейшей крылатой ракеты для истребителя Су-57

Эта ракета разработана с целью противодействия силам противовоздушной обороны противника.

Кнутов объяснил, что новая ракета имеет современную форму и изготовлена из передовых материалов, что позволяет ей легко размещаться внутри самолета и на его крыльях.

Ракета способна развивать скорость до 900 километров в час и летать на высоте от 30 до 50 метров, что делает ее эффективным средством для поражения целей на большой дальности, не входя в зону действия ПВО противника.

Эксперт подчеркнул, что новые ракеты значительно повышают «живучесть» истребителя Су-57, позволяя ему эффективно выводить из строя системы вражеские ПВО и тем самым расчищать путь для дальнейших ударов.

Это становится возможным благодаря уменьшению габаритов боеприпаса и использованию нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.