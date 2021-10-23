Российский врач назвал наиболее вредные продукты

По словам специалиста, наиболее вредными продуктами можно считать переработанное мясо (колбасу и мясные деликатесы), а также кондитерские, мучные, молочные изделия. Не стоит сбрасывать со счетов и сладкие безалкогольные напитки.

Карпенко также добавил, что «вредными» продукты становятся не столько сами по себе, сколько из-за их слишком частого употребления. Также на здоровье негативно сказывается наличие у человека хронических заболеваний.