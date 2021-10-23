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Российский врач назвал наиболее вредные продукты

И рассказал, что именно делает их таковыми
В наше время многие озабочены вопросом не просто правильного, но даже здорового питания. Помочь разобраться в этом взялся доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.
Российский врач назвал наиболее вредные продукты

По словам специалиста, наиболее вредными продуктами можно считать переработанное мясо (колбасу и мясные деликатесы), а также кондитерские, мучные, молочные изделия. Не стоит сбрасывать со счетов и сладкие безалкогольные напитки.

Карпенко также добавил, что «вредными» продукты становятся не столько сами по себе, сколько из-за их слишком частого употребления. Также на здоровье негативно сказывается наличие у человека хронических заболеваний.

На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остаётся прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счёт насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потреблением полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов.

Дмитрий Карпенко
Источник: Прайм