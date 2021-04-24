Российский врач назвал самый опасный тип жира в теле человека

По словам врача, таковым является тот жир, что находится на животе. РИА Новости, ссылаясь на Мясникова, пишет, что при этом если человек покрыт им равномерно, то это уже не так страшно.

Эксперт уточнил, что выпирающий живот — это чуть ли не худший сценарий ожирения. А всё потому что в таком случае у человека имеется не только наружный жир, но также и сальник. А это ведёт к «резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и прочим проблемам».