Российский врач назвал способ отдалить деменцию

Для того, чтобы уменьшить вероятность заболевания деменцией, важно не прекращать обучение, запоминание новых вещей и тренировку мозга, говорит доктор-психотерапевт Евгений Фомин.

Он подчёркивает, что физическая активность и монотонная работа, не включающие умственную нагрузку, могут способствовать раннему развитию деменции.

Чтобы избежать этого, важно учиться новому, осваивать разные области, читать книги и запоминать информацию, особенно нескучные книги, которые активизируют умственную активность. Поддерживать мозг в активном состоянии сравнимо с поддержанием мышц в форме: без тренировок они могут ослабнуть. Мозг — это то же самое, важно не допустить его атрофии.

Фомин также подчёркивает, что главная причина деменции — это уменьшение активности ума. Это чаще происходит у людей, которые рано выходят на пенсию и перестают заботиться о своём интеллекте. Например, бывшие учёные, которые много читали во время работы, но после ухода в отставку перестали интересоваться научными вопросами.