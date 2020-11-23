Российский врач назвал вызывающие рак продукты

Различные продукты, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, достаточно сильно повышают риск развития онкологического заболевания, передает слова специалиста “Пятый канал”. Связано это с тем, что подобные продукты имеют крайне пагубное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Для того, чтобы минимизировать риск возникновения рака, врач посоветовал полностью исключить из рациона алкогольные напитки. Также Мяснянкин призвал обращать пристальное внимание на способ приготовления пищи — от этого зависит ее вредность для организма. Так, например, если масло для жарки используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться.