Российский врач назвала анализы, которые нужно делать осенью детям

Когда дети постоянно простужаются и чувствуют сильную усталость осенью, стоит задуматься о состоянии их здоровья. Отоларинголог-хирург Анна Тишанская рекомендует провести анализы крови, чтобы проверить несколько важных показателей. Особое внимание следует уделить гомоцистеину, гемоглобину и витамину D, так как они могут оказать влияние на иммунную защиту и общее состояние ребёнка.

Повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может свидетельствовать о дефиците важных витаминов группы В и фолиевой кислоты, необходимых для нервной системы. Это особенно важно в периоды умственных нагрузок, когда дети активно учатся. Кроме того, низкие уровни гемоглобина и ферритина могут указывать на дефицит железа, что может привести к анемии. Также важно проверить уровень витамина D, так как сокращение светового дня осенью может повлиять на его содержание в организме.

Важно отметить, что если ребёнок часто болеет, чувствует слабость и усталость, то стоит обратить внимание на эти анализы. Они могут помочь выявить причины недомогания и принять необходимые меры для поддержания здоровья и иммунной системы.

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