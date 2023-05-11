Российский врач назвала неожиданное средство для повышения потенции

При этом врач опровергла распространённый миф о том, что препараты от холестерина вызывают импотенцию. Бродовская пояснила, что хотя применение статинов может незначительно (на 3-5%) снизить уровень тестостерона, они также стабилизируют состояние артерий, ответственных за эрекцию.

В итоге, такое лечение улучшает кровоток в половых органах, что приводит к увеличению удовлетворенности половой жизнью в течение первого года после начала приема статинов, подчеркнула кардиолог.

Бродовская также развеяла заблуждение, что высокий уровень холестерина — это исключительно мужская проблема. Она указала, что атеросклероз обычно развивается у женщин позже, чем у мужчин, но заболевания сердца и сосудов остаются основной причиной смерти у обоих полов.

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