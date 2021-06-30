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Российский врач назвала непредсказуемым тяжёлое течение коронавируса

А значит это может стать проблемой каждого из нас
Практически сразу же после появления новейшей коронавирусной инфекции, врачи столкнулись со «случайностью» появления её тяжёлой формы у людей. Оказалось, что проблема сохранилась до сих пор.
Российский врач назвала непредсказуемым тяжёлое течение коронавируса

По словам российского врача-инфекциониста Оксаны Станевич, «у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции». В числе таковых специалист назвала и тяжёлую форму, пишет Lenta.ru.

Так, с осложнением может столкнуться практически каждый — вне зависимости от возраста. При этом учёные и медработники до сих пор никак не могут предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента.

В связи с этим Станевич настоятельно рекомендовала пройти вакцинацию. «Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку».