Российский врач назвала непредсказуемым тяжёлое течение коронавируса

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Российский врач назвала непредсказуемым тяжёлое течение коронавирусаА значит это может стать проблемой каждого из нас
Практически сразу же после появления новейшей коронавирусной инфекции, врачи столкнулись со «случайностью» появления её тяжёлой формы у людей. Оказалось, что проблема сохранилась до сих пор.
По словам российского врача-инфекциониста Оксаны Станевич, «у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции». В числе таковых специалист назвала и тяжёлую форму, пишет Lenta.ru.
Так, с осложнением может столкнуться практически каждый — вне зависимости от возраста. При этом учёные и медработники до сих пор никак не могут предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента.
В связи с этим Станевич настоятельно рекомендовала пройти вакцинацию. «Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку».