Российский врач назвала непредсказуемым тяжёлое течение коронавируса

А значит это может стать проблемой каждого из нас

Практически сразу же после появления новейшей коронавирусной инфекции, врачи столкнулись со «случайностью» появления её тяжёлой формы у людей. Оказалось, что проблема сохранилась до сих пор.