Российский врач назвала оптимальное количество приёмов пищи для пожилых людей

По мнению специалиста, именно такое количество приёмов пищи является оптимальным для старшего возраста, т.к. это позволяет получить все необходимые полезные вещества из разных групп продуктов.

Это также поддерживает метаболические процессы и благоприятно влияет на здоровье микробиома кишечника.

«Организм получает нужные витамины, минералы, растительную клетчатку из разных групп продуктов только при таком количестве приёмов пищи. В один или два приёма пищи невозможно сделать рацион настолько разнообразным», — объяснила врач-диетолог.

Королёва также отметила, что четыре приёма пищи в сутки тоже вполне допустимы, но только для тех, кто просыпается после десяти утра. Важно завтракать в течение часа после пробуждения для запуска метаболизма, а ужинать не позднее семи вечера.