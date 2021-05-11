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Российский врач назвала признаки ранней стадии рака крови
И дала совет, что делать в случае их обнаружения у себя
Российский врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала, какие существуют признаки ранней стадии рака крови. По словам эксперта, при их обнаружении, стоит срочно обратиться к специалисту.
Так, например, на раннюю стадию рака крови может указывать уровень гемоглобина. Если этот показатель высокий, то Ненашева посоветовала обратиться к гематологу, пишет Пятый канал.
Подобным образом она предложила действовать и тем, кто получил анализы, в которых указывается на высокие показатели эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Но если у вас уровень лейкоцитов низкий, то это далеко не всегда указывает на злокачественное образование.
Напомним, что ранее признак предракового состояния называл хирург и онколог Иван Карасев. К таковому он отнёс появление полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.