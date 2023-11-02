Российский врач назвала продукты, которые мешают вам заснуть

Российский эндокринолог считает, что перед сном следует избегать определённых продуктов и напитков, чтобы обеспечить спокойный сон. Вредными для сна могут оказаться продукты с кофеином, такие как чай, кофе, энергетические напитки, а также чёрный шоколад. Эти вещества стимулируют нервную систему и могут помешать засыпанию.

Острая и жирная пища также не рекомендуется перед сном, так как она может повысить уровень эндорфинов, что влияет на нервную систему и мешает сну. Красное мясо и продукты, требующие долгого переваривания, также следует избегать перед сном.

Кроме того, фрукты, способствующие частому мочеиспусканию, такие как арбузы, дыни и грейпфруты, могут создать неудобства ночью. Позывы к мочеиспусканию могут мешать нормальному сну. Соблюдение правильной диеты и избегание этих продуктов и напитков перед сном помогут обеспечить более качественный сон.