Российский врач назвала простой способ уберечь детей от болезней сердца в будущем

Российский врач назвала простой способ уберечь детей от болезней сердца в будущемИ ведь и вправду, ничего сложного в этом нет
По словам научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Анны Котовой, регулярные физические нагрузки и правильное питание в детстве способны заметно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.
Учитывая, что по последним данным ВОЗ, более 80% подростков по всему миру недостаточно активны в физическом плане, эти дети несут серьёзные риски в будущем, сообщает ТАСС.
В 2016 году 340 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением. Снижение физической активности детей связано с массовым увлечением гаджетами, что зачастую приводит к ожирению.
Отдельно стоит отметить, что в последние годы врачи всё чаще стали ставить диагноз первичной гипертонии уже у 10-11 летних детей. Связано это с изменением их сосудов вследствие того же ожирения. Причиной этому специалисты называют чрезмерное потребление фастфуда и полуфабрикатов.