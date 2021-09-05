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Российский врач назвала простой способ уберечь детей от болезней сердца в будущем

И ведь и вправду, ничего сложного в этом нет
То, что привычки, заложенные в детском возрасте, нередко помогают нам во взрослой жизни, сложно назвать секретом. Но, как оказалось, такие привычки могут даже сохранить нам здоровье.
Российский врач назвала простой способ уберечь детей от болезней сердца в будущем

По словам научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Анны Котовой, регулярные физические нагрузки и правильное питание в детстве способны заметно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Учитывая, что по последним данным ВОЗ, более 80% подростков по всему миру недостаточно активны в физическом плане, эти дети несут серьёзные риски в будущем, сообщает ТАСС.

В 2016 году 340 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением. Снижение физической активности детей связано с массовым увлечением гаджетами, что зачастую приводит к ожирению.

Анна Котова
Детский врач-кардиолог

Отдельно стоит отметить, что в последние годы врачи всё чаще стали ставить диагноз первичной гипертонии уже у 10-11 летних детей. Связано это с изменением их сосудов вследствие того же ожирения. Причиной этому специалисты называют чрезмерное потребление фастфуда и полуфабрикатов.