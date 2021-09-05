Российский врач назвала простой способ уберечь детей от болезней сердца в будущем

И ведь и вправду, ничего сложного в этом нет

То, что привычки, заложенные в детском возрасте, нередко помогают нам во взрослой жизни, сложно назвать секретом. Но, как оказалось, такие привычки могут даже сохранить нам здоровье.