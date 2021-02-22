Российский врач назвала самые вредные для здоровья мужчин продукты

По мнению эксперта, мужчинам стоит отказаться от майонезных салатов, пишет URA.RU. Дело в том, что современные российские мужчины и так толстеют, испытывают очень много стресса. А подобные лакомства только усугубят ситуацию.

При этом ещё нежелательными на праздничном столе оказались соки и газировки. В случае с ними проблема заключается в количестве сахаров, которые могут стимулировать брожение. Это, в свою очередь, может привести к несварению.

Также диетолог коснулась и алкоголя, но его она просто посоветовала растягивать в приёме. Вместе с тем врач посоветовала не забывать о необходимости клетчатки на праздничном столе.