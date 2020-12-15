Российский врач назвала смертельную опасность популярных новогодних салатов
Специалист заявила, что самыми опасными являются сложные салаты, передаёт Вечерняя Москва. В ним относятся те из них, которые содержат яйца, майонез, мясо, морепродукты и рыбу. Идеальным примером подобной пищи можно назвать «Оливье» и «Селедку под шубой». Соломатина отметила, что такие салаты надо подавать порционно, при этом остатки обязательно надо убирать в холодильник.
Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде. Есть его даже на следующий день уже опасно. Даже если он не был заправлен майонезом.
По словам специалиста, основная опасность таких салатов — майонез, который является идеальной средой для размножения микробов. И если у взрослых после отвраления начнётся диарея и рвота, то дети могут столкнуться с сильным обезвоживанием, которое может довести вплоть до летального исхода.