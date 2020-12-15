Российский врач назвала смертельную опасность популярных новогодних салатов

Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде. Есть его даже на следующий день уже опасно. Даже если он не был заправлен майонезом.