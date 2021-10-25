Наука и технологии
Сегодня в 19:33
1 мин.

Российский врач объяснил, почему людей бесполезно закрывать дома для борьбы с коронавирусом

Все дело в новом штамме COVID-19
Главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков объяснил бесполезность длительных самоизоляций в борьбе с коронавирусом.
Российский врач объяснил, почему людей бесполезно закрывать дома для борьбы с коронавирусом

Как объяснил врач, появляется все больше доказательств, что коронавирус, особенно «дельта»-штамм, — прорывная инфекция. “То есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже”, — объяснил врач. Именно поэтому, по его мнению, любые варианты длительных и глобальных изоляций бессмысленны.

При этом для того, чтобы снизить темпы распространения заболевания и разгрузить больницы, можно ввести временный «детский локдаун». Однако после его окончания «все вернется на круги своя», заключил Поздняков.

25 октября в шести российских регионах начинается период нерабочих дней, который ввели местные власти с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции. Такое решение приняли главы Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края. Нерабочие дни там продлятся, как минимум, до 7 ноября.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА новости