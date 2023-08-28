Российский врач объяснил, почему некоторые люди дергаются, когда засыпают

Переход от бодрствования к начальным стадиям сна у человека может сопровождаться подёргиваниями или вздрагиваниями, особенно у детей до двух лет. Об этом рассказал сомнолог Мигран Буниатян из больницы «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина». У взрослых эти реакции могут быть связаны с изменениями в мышечном тонусе, нервной системе и активности мозга при засыпании. Если человек способен заснуть после таких реакций, нет причин для беспокойства.

Однако, если подёргивания нарушают переход ко сну и мешают засыпанию, это может быть признаком заболевания. Сомнолог подчеркнул, что существует множество нарушений сна, включая парасомнии, эпилептические активности и синдромы, такие как синдром обструктивного апноэ и синдром беспокойных ног. Для выявления, является ли такое поведение нормой или патологией, требуются специальные исследования, в том числе полисомнографическое исследование.

Согласно Миграну Буниатяну, проведение полисомнографического исследования сегодня считается стандартом для диагностики. Результаты этого исследования помогут врачам установить точный диагноз и определить, требуется ли дальнейшее лечение.

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