Российский врач перечислил первые симптомы рака

По словам специалиста, в качестве основных признаков наличия заболевания могут выступать незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, а также нарушения пищеварения, трудность в глотании, непроходящий кашель. Помимо этого, он также посоветовал обратить внимание на осиплость голоса, изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.

В случае, если человек обнаружил у себя какое-либо из вышеперечисленных изменений, Верткин советует обратиться за консультацией к терапевту, который, в свою очередь, должен направить пациента к онкологу или узкому специалисту. При этом врач отметил, что у выявленных на ранних стадиях случаев заболевания имеется куда лучшие прогнозы по выживаемости, чем у “запущенных” случаев.